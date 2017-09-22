В интернет-магазине Constantin Nautics найдете сотни моделей мужских, женских, парных и кожаных браслетов разных цветов и на любой вкус. Также можете купить браслеты с оригинальными кристаллами Swarovski с доставкой по всей России, Белоруссии и Казахстану!
Браслеты Constantin Nautics, изготовленные из настоящих снастей (ванты — поддерживающие канаты и специальные морские замки), используемых для парусных судов, станут визуальным напоминанием о времени, проведенном у моря или на борту яхты.Такие украшения станут прекрасным подарком поклонникам водных видов спорта и настоящих романтиков, ценящих дух приключений.В ассортименте магазина браслеты из шнурков, кожаные браслеты, браслеты для влюбленных (парные), а также украшения, изготовленные из настоящих стразов Swarovski!
Мы постоянно работаем над расширением ассортимента, чтобы каждый клиент бренда мог подчеркнуть собственную индивидуальность при помощи браслетов с настоящим морским характером, браслетов Constantin Nautics!
Гарантия качества
Браслеты Constantin Nautics изготавливаются из прочных материалов, которые по задумке способны выдержать не только активную повседневную носку, но и ураган в 12 баллов (мы не рискнули проверять, но уверены, браслеты и с этим справятся).
В концепции марки лежит использование настоящих снастей, которые применяются на парусных лодках.
Поэтому браслеты Constantin Nautics не боятся повышенной влажности, сильного мороза или адской жары, они устойчивы к соленой и горячей воде (да, в них можно плавать!). Вся фурнитура и замки изготовлены из прочной нержавеющей стали.
Преимущества браслетов Constantin Nautics:
Износо — и влагоустойчивые;
Не вызывают аллергии;
Не растягиваются со временем;
Не деформируются при активной носке;
Не теряют цвет;
Низкая воспламеняемость.
Ручная работа
Вся продукция Constantin Nautics – это исключительно ручная работа, вы можете быть уверены, что не встретите идентичное украшение на ком-то другом. Марка с большим уважением относится к индивидуальности клиентов бренда и ценит их признание.
Здесь нет конвейерного производства и абсолютно каждое изделие получает должное внимание, чтобы, попав в руки клиентов, удовлетворить их самые высокие запросы и порадовать превосходным качеством исполнения.
Подлинная красота
Бренд Constantin Nautics напрямую сотрудничает с австрийской компанией Swarovski — известным на весь мир производителем рассыпных кристаллов.
Мы — члены программы Swarovski Ingredient Branding, это гарантирует нашим клиентам подлинность кристаллов Swarovski BeCharmed и их соответствие самым высоким стандартам качества.
При каждой покупке выдается гарантийный талон с номером заказа. Если изделие не подойдет по размеру, его можно обменять — нам важно, чтобы вы остались довольны!
Наша продукция соответствует стандартам Oeko-Tex Standard100, разработанным для продукции, с которой могут контактировать даже дети, а также стандарту ISO, полученному поставщиками наших материалов.
Успех — это когда тебе подражают. К счастью и одновременно большому сожалению, участились случаи копирования изделий марки Constantin Nautics. При покупке обязательно спрашивайте гарантийный сертификат или накладную! Имитаторы не смогут вам предоставить ни первое, ни второе.
Важно: официальный интернет-магазин Constantin Nautics при каждой покупке выдает сертификат с 3D голограммой!
Браслеты Constantin Nautics — это:
Высокая прочность материалов;
Влаго- и износоустойчивость;
Всегда актуальный дизайн в морском стиле;
Сертифицированная фурнитура;
Гарантия качества и подлинности.
Июньский праздник, отмечаемый всей страной День России
Ассортимент
Морская тематика в одежде актуальна как никогда. Люди, устав от громких городов и вечной суеты, стремятся к уединению, к природе. Если же сменить локацию нет возможности, они ищут вдохновение в одежде и аксессуарах, легкий характер которых напомнит о красоте мира и душевной гармонии.
Браслеты Constantin Nautics, выполненные в неподражаемом морском стиле, легко сочетаются и со спортивной, и с повседневной одеждой гардероба. Многие модели способны абсолютно гармонично продолжить даже строгий деловой гардероб.
Богатая цветовая гамма и различные варианты дизайна предполагают, что человек любого возраста, статуса и увлечений сможет найти в каталоге интернет-магазина constantinnautics.ru украшение по вкусу.
Дизайн в стиле унисекс позволяет наслаждаться украшениями вне зависимости от пола.
Такие эксклюзивные аксессуары для мужчин и женщин подчеркивают индивидуальность, особое чувство прекрасного, увлеченность природой и морской стихией.
Купить браслет, изготовленный из настоящих морских снастей, браслет, несущий в себе энергетику морской стихии, — редкая возможность! И бренд Constantin Nautics ее вам дарит!
Парные браслеты
Браслеты для двоих — идеальный способ подтвердить статус пары или подчеркнуть нежные дружеские чувства.
Парные браслеты Constantin Nautics изготавливают как из текстильных шнурков (снастей), так и из натуральной кожи. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать украшение в зависимости от любых предпочтений.
Удивляет и вариативность дизайна: в каталоге интернет-магазина constantinnautics.ru есть модели тактичного и лаконичного дизайна, которые подойдут для активной повседневной носки, а есть браслеты с ярким характером, требующие к себе в компанию столь же темпераментных союзников.
Продуманное плетение нитей создает на поверхности шнурков уникальные орнаменты, гармоничное сочетание подобранных цветов подчеркивает изысканный вкус создателей этих уникальных украшений.
В качестве дополнительного оригинального декора браслетов используются подвески из настоящих стразов Swarovski. Романтичные сердечки, строгие сферы, замысловатые крестики — выберите то, что нравится именно вам!
Аккуратные вшивные ярлыки на каждом парном браслете украшены изображением якоря, подчеркивающим принадлежность к морскому стилю и напоминающим об оригинальности изделий.
Дизайн парных браслетов продуман так, чтобы модели в мужском и женском исполнении гармонично сочетались друг с другом, но при этом сохраняли свою четкую принадлежность к тому или другому полу.
Браслеты для влюбленных
Купить парные браслеты — не такая уж сложная задача. Купить оригинальные и качественные парные браслеты — вот задача посложней!
Справиться с ней поможет интернет-магазин constantinnautics.ru.
В широком многообразии ассортимента влюбленные люди могут найти украшения, отражающие их теплые чувства друг к другу и одновременно подчеркивающие индивидуальность каждого из них.
В каталоге представлены браслеты из кожаных и текстильных шнурков. Мужские браслеты отличает сдержанный дизайн и лаконичность, так что носить такие украшения можно с любой одеждой гардероба. Даже с деловым пиджаком наши изделия найдут общий язык!
Парные браслеты для влюбленных — идеальное решение подарка, закрывающее проблему выбора отдельных презентов для нее и для него.
Высокое качество материалов, подтвержденное сертификатами, гарантирует удачную покупку и удовольствие от владения действительно ценной вещью.
Браслеты Swarovski
Мерцающие стразы австрийской фирмы Swarovski давно стали синонимом роскоши и красоты. Не обошли вниманием в своих украшениях их и в компании Constantin Nautics. Бренд напрямую сотрудничает с австрийской компанией, в подтверждение этого есть Сертификат, подтверждающий наше партнерство.
Браслеты коллекции SWAROVSKI BECHARMED украшены оригинальными кристаллами Swarovski. Изысканные подвески различных форм сразу привлекают внимание и поражают многообразием оттенков.
Канареечно-желтый, нежно-розовый, глубокий голубой — наши клиенты могут выбрать и купить браслеты Swarovski в соответствии со своими вкусами и индивидуальными предпочтениями.
Дизайнеры бренда умело совместили в своих браслетах различные оттенки яхтенных шнурков с оттенками стразов. Умелое переплетение нитей и красивые орнаменты подчеркивают красоту камней австрийской фирмы. Такие браслеты сразу обращают на себя внимание и запоминаются.
Думаете, Swarovski только для женщин? Ошибаетесь! Мужской браслет Cваровски подчеркнет элегантный стиль своего владельца и поставит акцент на его увлечениях яхтенным спортом или неравнодушии к водной стихии.
В каталоге интернет-магазина вы найдете лаконичные модели с застежками, украшенными россыпью кристаллов. Такое решение позволяет добиться «мужественности» дизайна и не перегружает его визуально.
Кожаные браслеты
Кожаные браслеты давно стали частью арсенала базовых украшений. В чем их популярность? Такие браслеты, изготовленные из качественной натуральной кожи, имеют долгий срок службы и со временем только хорошеют, как настоящее вино.
Универсальность этих украшений тоже снискала им славу. Браслеты гармонично вливаются в компанию любой повседневной одежды, эффектно смотрятся, выглядывая из-под рукава строгого пиджака и подчеркивают трогательность легких шифоновых платьев.
Компания Constantin Nautics, оценив популярность таких изделий, решила ввести капсулу кожаных аксессуаров для мужчин и женщин.
Как и браслеты, изготовленные из морских шнурков, изделия из натуральной кожи сохранили в своем дизайне составляющие морского стиля. Передает его и характерное плетение, и фурнитура в виде морских якорей, и ярлыки с фирменной эмблемой бренда.
Девушкам точно понравятся браслеты, украшенные камнями Сваровски — замки с россыпью стразов и объемные подвески в виде сердечек и сфер мерцают на солнце, притягивая к себе внимание. Устоять невозможно!
Ищете кожаный мужской браслет? Для вас в каталоге лаконичные модели, индивидуальность которых проявляется в различных способах плетения, грамотно подобранных оттенках кожи и миксе фактур.
У нас вы найдете как базовые кожаные браслеты, так и украшения для особого случая, которые станут говорящим продолжением образа.
Детские украшения
Прививать хороший вкус можно с самого детства. Научите детей любить действительно качественные вещи и оригинальные украшения.
Браслеты для девочек с украшением в виде якоря или милого сердечка — идеальный вариант для этих целей. Собственная шкатулка с «драгоценностями» научит ребенка бережливому отношению к личным вещам и станет прививкой хорошего вкуса на долгие годы.
Особенности ухода
Браслеты Constantin Nautics не требуют особого ухода, но если вы желаете освежить любимое украшение и продлить срок его службы, придерживайтесь этих правил:
Браслеты светлой гаммы можно стирать в стиральной машине, заранее сняв металлические застежки (шурупы/карабины).
Если есть замки, которые не расстегиваются, стирайте вручную, используя обычный порошок.
Браслеты с застежками в виде золотого якоря следует беречь от контакта с любой водой.
Мы благодарим вас за внимание к продукции бренда Constantin Nautics. Мы стремимся к воплощению в реальность всех пожеланий клиентов.
Каталог интернет-магазина constantinnautics.ru постоянно обновляется. Теперь вы знаете, где выбрать подарок для себя, для любимого человека, что подарить маме на день рождения и где найти украшения с настоящим морским настроением!