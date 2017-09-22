Интернет-магазин Constantin Nautics — дистрибьютор украшений с ярким морским характером. Основатель компании — фанат путешествий, яхтинга и парусного спорта, захотел создать аксессуары, которые впитали в себя настоящий морской дух. И у него это получилось.



Браслеты Constantin Nautics, изготовленные из настоящих снастей (ванты — поддерживающие канаты и специальные морские замки), используемых для парусных судов, станут визуальным напоминанием о времени, проведенном у моря или на борту яхты.Такие украшения станут прекрасным подарком поклонникам водных видов спорта и настоящих романтиков, ценящих дух приключений.В ассортименте магазина браслеты из шнурков, кожаные браслеты, браслеты для влюбленных (парные), а также украшения, изготовленные из настоящих стразов Swarovski!

Продукция Constantin Nautics известна более чем в 25 странах мира и это еще не предел!

Мы постоянно работаем над расширением ассортимента, чтобы каждый клиент бренда мог подчеркнуть собственную индивидуальность при помощи браслетов с настоящим морским характером, браслетов Constantin Nautics!

Гарантия качества

Браслеты Constantin Nautics изготавливаются из прочных материалов, которые по задумке способны выдержать не только активную повседневную носку, но и ураган в 12 баллов (мы не рискнули проверять, но уверены, браслеты и с этим справятся).

В концепции марки лежит использование настоящих снастей, которые применяются на парусных лодках.

Поэтому браслеты Constantin Nautics не боятся повышенной влажности, сильного мороза или адской жары, они устойчивы к соленой и горячей воде (да, в них можно плавать!). Вся фурнитура и замки изготовлены из прочной нержавеющей стали.

Преимущества браслетов Constantin Nautics:

Износо — и влагоустойчивые;

Не вызывают аллергии;

Не растягиваются со временем;

Не деформируются при активной носке;

Не теряют цвет;

Низкая воспламеняемость.

Ручная работа

Вся продукция Constantin Nautics – это исключительно ручная работа, вы можете быть уверены, что не встретите идентичное украшение на ком-то другом. Марка с большим уважением относится к индивидуальности клиентов бренда и ценит их признание.

Здесь нет конвейерного производства и абсолютно каждое изделие получает должное внимание, чтобы, попав в руки клиентов, удовлетворить их самые высокие запросы и порадовать превосходным качеством исполнения.

Подлинная красота

Бренд Constantin Nautics напрямую сотрудничает с австрийской компанией Swarovski — известным на весь мир производителем рассыпных кристаллов.

Мы — члены программы Swarovski Ingredient Branding, это гарантирует нашим клиентам подлинность кристаллов Swarovski BeCharmed и их соответствие самым высоким стандартам качества.

При каждой покупке выдается гарантийный талон с номером заказа. Если изделие не подойдет по размеру, его можно обменять — нам важно, чтобы вы остались довольны!

Наша продукция соответствует стандартам Oeko-Tex Standard100, разработанным для продукции, с которой могут контактировать даже дети, а также стандарту ISO, полученному поставщиками наших материалов.

Успех — это когда тебе подражают. К счастью и одновременно большому сожалению, участились случаи копирования изделий марки Constantin Nautics. При покупке обязательно спрашивайте гарантийный сертификат или накладную! Имитаторы не смогут вам предоставить ни первое, ни второе.

Важно: официальный интернет-магазин Constantin Nautics при каждой покупке выдает сертификат с 3D голограммой!

Браслеты Constantin Nautics — это:

Высокая прочность материалов; Влаго- и износоустойчивость; Всегда актуальный дизайн в морском стиле; Сертифицированная фурнитура; Гарантия качества и подлинности.

Ассортимент

Морская тематика в одежде актуальна как никогда. Люди, устав от громких городов и вечной суеты, стремятся к уединению, к природе. Если же сменить локацию нет возможности, они ищут вдохновение в одежде и аксессуарах, легкий характер которых напомнит о красоте мира и душевной гармонии.

Браслеты Constantin Nautics, выполненные в неподражаемом морском стиле, легко сочетаются и со спортивной, и с повседневной одеждой гардероба. Многие модели способны абсолютно гармонично продолжить даже строгий деловой гардероб.

Богатая цветовая гамма и различные варианты дизайна предполагают, что человек любого возраста, статуса и увлечений сможет найти в каталоге интернет-магазина constantinnautics.ru украшение по вкусу.

Дизайн в стиле унисекс позволяет наслаждаться украшениями вне зависимости от пола.

Такие эксклюзивные аксессуары для мужчин и женщин подчеркивают индивидуальность, особое чувство прекрасного, увлеченность природой и морской стихией.

Купить браслет, изготовленный из настоящих морских снастей, браслет, несущий в себе энергетику морской стихии, — редкая возможность! И бренд Constantin Nautics ее вам дарит!

Парные браслеты

Браслеты для двоих — идеальный способ подтвердить статус пары или подчеркнуть нежные дружеские чувства.

Парные браслеты Constantin Nautics изготавливают как из текстильных шнурков (снастей), так и из натуральной кожи. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать украшение в зависимости от любых предпочтений.

Удивляет и вариативность дизайна: в каталоге интернет-магазина constantinnautics.ru есть модели тактичного и лаконичного дизайна, которые подойдут для активной повседневной носки, а есть браслеты с ярким характером, требующие к себе в компанию столь же темпераментных союзников.

Продуманное плетение нитей создает на поверхности шнурков уникальные орнаменты, гармоничное сочетание подобранных цветов подчеркивает изысканный вкус создателей этих уникальных украшений.

В качестве дополнительного оригинального декора браслетов используются подвески из настоящих стразов Swarovski. Романтичные сердечки, строгие сферы, замысловатые крестики — выберите то, что нравится именно вам!

Аккуратные вшивные ярлыки на каждом парном браслете украшены изображением якоря, подчеркивающим принадлежность к морскому стилю и напоминающим об оригинальности изделий.

Дизайн парных браслетов продуман так, чтобы модели в мужском и женском исполнении гармонично сочетались друг с другом, но при этом сохраняли свою четкую принадлежность к тому или другому полу.

Браслеты для влюбленных

Купить парные браслеты — не такая уж сложная задача. Купить оригинальные и качественные парные браслеты — вот задача посложней!

Справиться с ней поможет интернет-магазин constantinnautics.ru.

В широком многообразии ассортимента влюбленные люди могут найти украшения, отражающие их теплые чувства друг к другу и одновременно подчеркивающие индивидуальность каждого из них.

В каталоге представлены браслеты из кожаных и текстильных шнурков. Мужские браслеты отличает сдержанный дизайн и лаконичность, так что носить такие украшения можно с любой одеждой гардероба. Даже с деловым пиджаком наши изделия найдут общий язык!

В отношении женских моделей дизайнеры позволили себе уместные вольности, они дополнили браслеты роскошными стразами Swarovski разнообразных форм и размеров. Подчеркните свою романтичность браслетом с подвеской в виде прозрачного сердечка или отдайте предпочтение мерцающему шарику, намекающему на то, что ваша вторая половинка для вас — целый мир.

Парные браслеты для влюбленных — идеальное решение подарка, закрывающее проблему выбора отдельных презентов для нее и для него.

Высокое качество материалов, подтвержденное сертификатами, гарантирует удачную покупку и удовольствие от владения действительно ценной вещью.

Браслеты Swarovski

Мерцающие стразы австрийской фирмы Swarovski давно стали синонимом роскоши и красоты. Не обошли вниманием в своих украшениях их и в компании Constantin Nautics. Бренд напрямую сотрудничает с австрийской компанией, в подтверждение этого есть Сертификат, подтверждающий наше партнерство.

Браслеты коллекции SWAROVSKI BECHARMED украшены оригинальными кристаллами Swarovski. Изысканные подвески различных форм сразу привлекают внимание и поражают многообразием оттенков.

Канареечно-желтый, нежно-розовый, глубокий голубой — наши клиенты могут выбрать и купить браслеты Swarovski в соответствии со своими вкусами и индивидуальными предпочтениями.

Дизайнеры бренда умело совместили в своих браслетах различные оттенки яхтенных шнурков с оттенками стразов. Умелое переплетение нитей и красивые орнаменты подчеркивают красоту камней австрийской фирмы. Такие браслеты сразу обращают на себя внимание и запоминаются.

Думаете, Swarovski только для женщин? Ошибаетесь! Мужской браслет Cваровски подчеркнет элегантный стиль своего владельца и поставит акцент на его увлечениях яхтенным спортом или неравнодушии к водной стихии.

В каталоге интернет-магазина вы найдете лаконичные модели с застежками, украшенными россыпью кристаллов. Такое решение позволяет добиться «мужественности» дизайна и не перегружает его визуально.

Кожаные браслеты

Кожаные браслеты давно стали частью арсенала базовых украшений. В чем их популярность? Такие браслеты, изготовленные из качественной натуральной кожи, имеют долгий срок службы и со временем только хорошеют, как настоящее вино.

Универсальность этих украшений тоже снискала им славу. Браслеты гармонично вливаются в компанию любой повседневной одежды, эффектно смотрятся, выглядывая из-под рукава строгого пиджака и подчеркивают трогательность легких шифоновых платьев.

Компания Constantin Nautics, оценив популярность таких изделий, решила ввести капсулу кожаных аксессуаров для мужчин и женщин.

Как и браслеты, изготовленные из морских шнурков, изделия из натуральной кожи сохранили в своем дизайне составляющие морского стиля. Передает его и характерное плетение, и фурнитура в виде морских якорей, и ярлыки с фирменной эмблемой бренда.

Девушкам точно понравятся браслеты, украшенные камнями Сваровски — замки с россыпью стразов и объемные подвески в виде сердечек и сфер мерцают на солнце, притягивая к себе внимание. Устоять невозможно!

Ищете кожаный мужской браслет? Для вас в каталоге лаконичные модели, индивидуальность которых проявляется в различных способах плетения, грамотно подобранных оттенках кожи и миксе фактур.

У нас вы найдете как базовые кожаные браслеты, так и украшения для особого случая, которые станут говорящим продолжением образа.

Детские украшения

Прививать хороший вкус можно с самого детства. Научите детей любить действительно качественные вещи и оригинальные украшения.

Браслеты для девочек с украшением в виде якоря или милого сердечка — идеальный вариант для этих целей. Собственная шкатулка с «драгоценностями» научит ребенка бережливому отношению к личным вещам и станет прививкой хорошего вкуса на долгие годы.

Особенности ухода

Браслеты Constantin Nautics не требуют особого ухода, но если вы желаете освежить любимое украшение и продлить срок его службы, придерживайтесь этих правил:

Браслеты светлой гаммы можно стирать в стиральной машине, заранее сняв металлические застежки (шурупы/карабины). Если есть замки, которые не расстегиваются, стирайте вручную, используя обычный порошок. Браслеты с застежками в виде золотого якоря следует беречь от контакта с любой водой.

Мы благодарим вас за внимание к продукции бренда Constantin Nautics. Мы стремимся к воплощению в реальность всех пожеланий клиентов.

Каталог интернет-магазина constantinnautics.ru постоянно обновляется. Теперь вы знаете, где выбрать подарок для себя, для любимого человека, что подарить маме на день рождения и где найти украшения с настоящим морским настроением!

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