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Что подарить девушке на 8 марта 2023

Что подарить девушке на 8 марта
12 Фев

В конце февраля и начале марта статус многих мужчин меняется на такой: «в активном поиске». И имеем мы в виду – в активном поиске подарка на 8 марта 2023. Вы снова не знаете, чем порадовать девушку? Какой подарок выбрать, чтобы не прослыть жадиной или парнем без вкуса? А может быть, просто подарить деньги или обойтись букетом цветов? Просим вас, только без экспериментов и крайностей. И, кстати, цветы – это не подарок, а приложение к подарку, так легко отделаться не выйдет.
Пройдитесь по классике и будет вам счастье.
Capitan Nautics составил беспроигрышный рейтинг подарков любимой девушке на 8 марта. Вот наш ТОП 10!

Парфюм или сертификат

Самостоятельно выбрать новый аромат для девушки вы можете только в том случае, если разбираетесь в парфюмерии, знаете, ароматы какой группы привлекают вашу даму сердца, а какие ноты она в прямом смысле слова на дух не переносит. Если вы этого не знаете, сфотографируйте флакон ее любимых духов и покажите фото консультанту в магазине. Он сможет найти идентичный вариант или предложит вам новый аромат схожей группы.

Кожаный стильный мужской браслет чёрного цвета — Jack Tar 10029
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Морской браслет бежево-синего цвета для мужчин и женщин — № 5040
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Украшение

Купить женский браслет, кольцо, серьги – такие планы на 8 марта есть примерно у половины опрошенных мужчин. Украшение – это всегда беспроигрышный вариант, который подчеркнет вашу внимательность к вкусам девушки и ваше желание ей угодить. Женский браслет Сваровски или браслет из натуральной кожи входят в топ самых популярных украшений для девушек в том году, так что самое время подбирать подходящую модель. Где? Естественно в каталоге !

Что подарить девушке на 8 марта

Телефон или другой гаджет

Такой подарок занимает верхние строчки самых желанных подарков на любой праздник. Это понятно, без смартфонов и других электронных устройств трудно представить жизнь современного человека. Такой подарок на 8 марта стоит не дешево, но избавляет вас от необходимости продолжения поисков, если ни один из других вариантов не кажется вам подходящим.

Спа

Что подарить на 8 марта девушке? Не обязательно презент, который можно потрогать. Вы можете устроить для нее день красоты и отдыха. Подарите массаж, флоатинг, бьюти-процедуры. В преддверии 8 марта салоны красоты предлагают комплексные программы, так что вам будет из чего выбрать.

Аксессуар

Какая девушка не любит сумки? Да нет таких! Поэтому подарок на 8 марта в виде сумочки приятно удивит вашу любимую. Подберите классическую модель из натуральной кожи, без лишнего декора и нарочитых деталей. Чем лаконичней будет дизайн, тем меньше риск прогадать с выбором.

Одежда

А ты купил девушке шубу? Так мог бы звучать текст агитационного плаката, но редкий мужчина может похвастаться финансовой возможностью делать такие подарки любимой на каждый праздник в году. Поэтому шубу вполне может заменить кожаная куртка, кардиган или другой предмет одежды.
Не пытайтесь сделать сюрприз. Даже точно зная размер любимой, вы рискуете прогадать с посадкой. Одежда может не подойти по крою, фасону, цвету, и праздник будет испорчен. Поэтому за приобретением подарка лучше отправляться вместе с девушкой, а после удачного шопинга отметить праздник в каком-нибудь милом кафе.

Косметика

Даже не пытайтесь выбрать ее самостоятельно, это все равно, что пытаться девушке разобраться в рыболовных снастях. Просто купите сертификат ее любимого магазина косметики, и пусть девушка сама приобретет именно то, что ей нужно.

Кожаный стильный мужской браслет чёрного цвета — Jack Tar 10029
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Чёрный браслет с узлом для женщин и мужчин — № 5135 (Копировать)
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Белье

Продолжение темы одежды. Если вы еще не выучили наизусть параметры своей девушки, приобрести нижнее белье будет затруднительно. Лучше заранее посмотрите размер, указанный на бюстгальтере и трусиках, запишите в тайном месте (а то точно забудете) и с этой информацией отправляйтесь в магазин.
Заменой нижнего белья вполне может стать красивая ночная сорочка из шелка с кружевом.

Морской браслет красного белого и синего цвета — № 3014
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Морской браслет бежево-синего цвета для мужчин и женщин — № 5040
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Путешествие

Не нужно копить двадцать лет на Мальдивы или брать кредит на поездку в Италию. Путешествие вдвоем с любимым человеком – уже праздник. Арендуйте домик в лесу, снимите номер в отеле ближайшего симпатичного городка. Запланируйте культурную программу, чтобы у девушки был повод нарядиться (они это любят). Такой подарок запомнится лучше, чем любой телефон или украшение, ведь совместные эмоции и впечатления – это бесценно.

Что подарить девушке на 8 марта

Мягкие игрушки

Если девушка юна и романтична, даже такой избитый вариант, как мягкая игрушка, может быть рассмотрен. Но повторимся, только если девушка молоденькая, иначе вы рискуете увидеть на лице любимой недоумение.

Большой выбор подходящих подарков на 8 марта представлен в каталоге интернет-магазина . Вы можете выбрать женские браслеты из кожи, из текстильных шнурков, украшенные подвесками Сваровски или лаконичные модели. Высокое качество изделий делает такой подарок на 8 марта девушке гарантированно удачным.

 

Морской браслет красного белого и синего цвета — № 3014
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Морской браслет бежево-синего цвета для мужчин и женщин — № 5040
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