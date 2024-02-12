Что подарить девушке на 8 марта 2023

В конце февраля и начале марта статус многих мужчин меняется на такой: «в активном поиске». И имеем мы в виду – в активном поиске подарка на 8 марта 2023. Вы снова не знаете, чем порадовать девушку? Какой подарок выбрать, чтобы не прослыть жадиной или парнем без вкуса? А может быть, просто подарить деньги или обойтись букетом цветов? Просим вас, только без экспериментов и крайностей. И, кстати, цветы – это не подарок, а приложение к подарку, так легко отделаться не выйдет.

Пройдитесь по классике и будет вам счастье.

Capitan Nautics составил беспроигрышный рейтинг подарков любимой девушке на 8 марта. Вот наш ТОП 10!

Парфюм или сертификат

Самостоятельно выбрать новый аромат для девушки вы можете только в том случае, если разбираетесь в парфюмерии, знаете, ароматы какой группы привлекают вашу даму сердца, а какие ноты она в прямом смысле слова на дух не переносит. Если вы этого не знаете, сфотографируйте флакон ее любимых духов и покажите фото консультанту в магазине. Он сможет найти идентичный вариант или предложит вам новый аромат схожей группы.

Украшение

Купить женский браслет, кольцо, серьги – такие планы на 8 марта есть примерно у половины опрошенных мужчин. Украшение – это всегда беспроигрышный вариант, который подчеркнет вашу внимательность к вкусам девушки и ваше желание ей угодить. Женский браслет Сваровски или браслет из натуральной кожи входят в топ самых популярных украшений для девушек в том году, так что самое время подбирать подходящую модель. Где? Естественно в каталоге !

Телефон или другой гаджет

Такой подарок занимает верхние строчки самых желанных подарков на любой праздник. Это понятно, без смартфонов и других электронных устройств трудно представить жизнь современного человека. Такой подарок на 8 марта стоит не дешево, но избавляет вас от необходимости продолжения поисков, если ни один из других вариантов не кажется вам подходящим.

Спа

Что подарить на 8 марта девушке? Не обязательно презент, который можно потрогать. Вы можете устроить для нее день красоты и отдыха. Подарите массаж, флоатинг, бьюти-процедуры. В преддверии 8 марта салоны красоты предлагают комплексные программы, так что вам будет из чего выбрать.

Аксессуар

Какая девушка не любит сумки? Да нет таких! Поэтому подарок на 8 марта в виде сумочки приятно удивит вашу любимую. Подберите классическую модель из натуральной кожи, без лишнего декора и нарочитых деталей. Чем лаконичней будет дизайн, тем меньше риск прогадать с выбором.

Одежда

А ты купил девушке шубу? Так мог бы звучать текст агитационного плаката, но редкий мужчина может похвастаться финансовой возможностью делать такие подарки любимой на каждый праздник в году. Поэтому шубу вполне может заменить кожаная куртка, кардиган или другой предмет одежды.

Не пытайтесь сделать сюрприз. Даже точно зная размер любимой, вы рискуете прогадать с посадкой. Одежда может не подойти по крою, фасону, цвету, и праздник будет испорчен. Поэтому за приобретением подарка лучше отправляться вместе с девушкой, а после удачного шопинга отметить праздник в каком-нибудь милом кафе.

Косметика

Даже не пытайтесь выбрать ее самостоятельно, это все равно, что пытаться девушке разобраться в рыболовных снастях. Просто купите сертификат ее любимого магазина косметики, и пусть девушка сама приобретет именно то, что ей нужно.

Белье

Продолжение темы одежды. Если вы еще не выучили наизусть параметры своей девушки, приобрести нижнее белье будет затруднительно. Лучше заранее посмотрите размер, указанный на бюстгальтере и трусиках, запишите в тайном месте (а то точно забудете) и с этой информацией отправляйтесь в магазин.

Заменой нижнего белья вполне может стать красивая ночная сорочка из шелка с кружевом.

Путешествие

Не нужно копить двадцать лет на Мальдивы или брать кредит на поездку в Италию. Путешествие вдвоем с любимым человеком – уже праздник. Арендуйте домик в лесу, снимите номер в отеле ближайшего симпатичного городка. Запланируйте культурную программу, чтобы у девушки был повод нарядиться (они это любят). Такой подарок запомнится лучше, чем любой телефон или украшение, ведь совместные эмоции и впечатления – это бесценно.

Мягкие игрушки

Если девушка юна и романтична, даже такой избитый вариант, как мягкая игрушка, может быть рассмотрен. Но повторимся, только если девушка молоденькая, иначе вы рискуете увидеть на лице любимой недоумение.

Большой выбор подходящих подарков на 8 марта представлен в каталоге интернет-магазина . Вы можете выбрать женские браслеты из кожи, из текстильных шнурков, украшенные подвесками Сваровски или лаконичные модели. Высокое качество изделий делает такой подарок на 8 марта девушке гарантированно удачным.