Подарок на день пограничника обязательно должен быть в тематике праздника. Мы подобрали для вас идеи, которые позволят сэкономить время и порадовать людей, причастных к торжеству.

1. Тир

Оригинальным презентом пограничнику станет поход в тир. Мужчина, привыкший к оружию, с удовольствием проведет время за тренировкой меткости.

2. Сборная модель

Этот важный для мужчины день можно отметить необычным презентом. Например, сборная модель самолета или военной техники очень порадует всех причастных к армии мужчин.

3. Брелок

Оригинальные подарки на день пограничника всегда запоминаются. Закажите гравировку на брелок, выполненный в стиле милитари. Это будет прекрасный памятный презент.

4. Камера GoPro

Где подарки на день пограничника купить? Если совсем нет времени исследовать магазины на предмет поиска подходящего презента, интернет вам в помощь! Без лишней траты времени вы быстро подберете хороший вариант, которым может оказаться и камера GoPro. Это необходимый гаджет для мужчин, ведущих активный образ жизни и стремящихся запечатлеть самые яркие моменты собственных подвигов.

5. Часы

Подарок на день пограничника мужу – трудный выбор. Но не забывайте о классике. Хорошие часы нужны каждому мужчине, поэтому смело подбирайте модель на хорошем кожаном ремешке. При желании сделать презент эксклюзивным, можно нанести на часы гравировку с приятными словами или важной датой.

6. Абонемент в спортзал

Этот подарок мужчине на день пограничника пригодится очень кстати, особенно, если он давно уже отошел от военной службы. Поддерживать себя в хорошей форме и быть в тонусе – теперь его новая обязанность.

7. Ремень

Этот подарок точно не будет пылиться на полке шкафа. Такой нужный аксессуар нужен каждому представителю сильного пола. Поэтому отправляйтесь на поиски подходящей модели с качественной пряжкой.

8. Спортивный костюм

Человек, который привык вести военно-пограничный образ жизни, привык и к удобной одежде. Поэтому он точно оценит хороший спортивный костюм.

9. Одежда в стиле милитари

Хотите собрать дома свое собственное войско? Купите для всех мужчин в семье футболки с военным принтом. С такой армией ничего не будет страшно.

10. Термос

Май редко радует стабильной погодой. Почему бы не купить для любимого мужчины хороший термос. Он всегда пригодится во время выездов на природу и в машине.

11. Чехол для телефона

Такой презент порадует каждого, у кого есть телефон, а значит, всех. Отправляйтесь в магазин и подберите чехол, украшенный армейской символикой.

12. Игровая приставка

Каждый мужчина в душе ещё ребенок и презент в виде игровой приставки его очень порадует. Посоветуйтесь с консультантом и подберите хорошую современную модель.

13. Дорогой алкоголь

Идея приобрести любимый напиток любимого мужчины – всегда беспроигрышный вариант. Подумайте и о деликатесах, которые будут очень кстати к праздничному столу.

14. Настенный турник

Такой вариант станет прекрасным подарком на важный для мужчины день. Он позволит всегда держать себя в хорошей спортивной форме и исключит необходимость посещать для этого фитнес-зал.

15. Гантели

Это может быть как настоящий спортивный инвентарь, так и забавный сувенир, цена которого вряд ли сильно ударит по карману.

Этот праздник Россия всегда отмечает с размахом. Служба пограничников ответственна и важна. Купите подарок, который сделает этот год запоминающимся.

Выбирать подарки и заказывать следует заранее. Доставка в праздничные дни часто задерживается.

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