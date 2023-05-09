Бюджетные браслеты, которые выглядят на миллион

Браслеты – это украшения, которые имеют огромную историю. Первоначально они появились в древних племенах и служили оберегами от злых духов или талисманами на удачу. Позже они стали показателями социального положения. И, наконец, превратились в аксессуар – элемент украшения и роскоши.

Есть тысячи разновидностей браслетов. Такое украшение можно подобрать для любого образа.

Имея такую длинную историю, браслеты не теряют своей актуальности в 21 веке.

В сезоне 2021-2022 неоспоримым трендом является хэндмэйд. Украшения из доступных материалов все чаще встречаются на страницах модных журналов. Модно – не значит дорого!

В коллекции Constantin Nautics представлена серия минималистичных браслетов из непривычных материалов – например, яхтенных шнурков. Изделия изготовлены в достаточно элегантном стиле. Облегченные браслеты стильно сидят на запястье и не перегружают образ. Такие аксессуары выглядят органично и приковывают взгляды.

Женский браслет синего цвета с бежевым акцентом и камнем Swarovski №7076 – воплощение нежности и женственности. Синий цвет – это загадка глубин океана. Браслет выполнен в морском стиле. Веревочное плетение и утонченный якорь детализируют образ. Акцентом изделия является мерцающее сердце. В сердце каждой девушки кроется загадка, которую хочется раскрыть. Не упускайте возможности стать предметом восхищения!



Темно-синий тонкий кожаный браслет для мужчин и женщин № 10066 – универсальный аксессуар. Стиль унисекс давно ворвался в тренды. Темно-синее кожаное плетение, разбавленное бежевыми вставками и золотым ремешком, будет выигрышно смотреться в повседневном образе. Тренд на парные украшения набирает обороты. Такой аксессуар задаст стиль вашей паре. Все максимально просто. Красота этого изделия заключается в простоте.



Браслет серого цвета с золотистым крючком №2104 – имеет интересный асимметричный дизайн. Асимметрия выражена в необычной застежке и розовом плетении. Золотой крючок является бесспорным акцентом браслета. Интересное сочетание грубого золотого металла и гибкого веревочного плетения создает некий спор. Сочетание несочетаемого. Дизайнеры смогли воплотить такую нестандартную идею. Розовое плетение добавляет нежности и уравновешивает спорный момент. Такой браслет может украсить как повседневный образ, так и вечерний.



Тонкий серо-бежевый браслет для мужчин и женщин № 804 выполнен из интересного веревочного плетения. И снова идея парных браслетов воплощается в этом экземпляре. Спокойная цветовая гамма делает украшение универсальным. Такой браслет будет ненавязчивым акцентом в образе. Будет выглядеть идеально как с повседневным образом, так и с вечерним или официально-деловым.

Почему стоит сделать выбор в пользу браслетов коллекции Constantin Nautics?

В первую очередь, стоит обращать внимание на оригинальность дизайна. Изделия из металлов – неоспоримая классика, но отличаются ли они особой оригинальностью? Если хотите выделяться, не быть как все, то сделайте выбор в пользу непривычных материалов.

Уникальные дизайны с доступной ценой – сказка для модниц и модников!

Удобный сервис. Вы можете заказать браслеты, не выходя из дома.

Обратите внимание на упаковку! Браслет станет отличным подарком для членов вашей семьи, вторых половинок или друзей!

Будьте в тренде! Следите за новыми тенденциями и не бойтесь быть яркими! Порадуйте себя замечательными браслетами из коллекции Constantin Nautics!

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