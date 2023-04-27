Недорого, но сердито: бижутерия, которая выглядит роскошно

Люди всегда стремились к украшательству. Со времен древнего человека, когда в ход шли клыки и когти животных, камни и кожа, по сути, ничего не изменилось. Как и раньше, сейчас украшения – способ продемонстрировать окружающим свой статус и положение в обществе.

Конечно, украсив свой образ бриллиантами и другими драгоценными камнями и металлами, вы визуально заявите о своем благосостоянии, но только в том случае, если окружающие разбираются в украшениях.

Если же вокруг вас мало ювелиров-самоучек, то даже с помощью обычной бижутерии можно создать стильный и дорогой образ. Как? Рассказывает Constantin Nautics.

Немного истории

Знаменитой Коко Шанель первой удалось вывести на подиумы не только простые морские тельняшки, но и возвести в новый ранг простую бижутерию. До нее все, что нельзя было измерить каратами, считалось дешевыми побрякушками.

Коко Шанель на своем примере показала миру, как выглядеть дорого, не потратив на это состояния. Ее знаменитые бусы и серьги из искусственного жемчуга стали эталоном элегантности и стиля. А что она думала о настоящих драгоценностях? Её цитата полностью отражает отношение знаменитой мадемуазель к этому вопросу: «Украшений должно быть много. Если все они настоящие — это хвастовство и дурной вкус».

Современные дизайнеры обучились искусству мимикрии и производят украшения, которые не с первого раза можно отличить от настоящих драгоценностей. Бусы, ожерелья, серьги, браслеты выглядят так, словно выполнены из драгоценных металлов и инкрустированы дорогими камнями, а на самом деле их цена укладывается в понятие бюджетной.

Иллюзию драгоценности в современной бижутерии создают искусственный жемчуг, серебряное или родиевое напыление.

Стальные часы

Холодный блеск металла всегда выглядит благородно. И, кроме того, ремешок серебристого цвета гармонично будет сочетаться с другими украшениями. Так что если вы в поисках идеальных часов, подберите модель на тонком металлическом браслете.

Жемчуг

Искусственные образцы выглядят не менее эффектно, чем минералы, добытые со дна морского. Культивированный жемчуг стоит в разы дешевле натуральных аналогов, но стоит при этом ощутимо дешевле. Дополните свой образ серьгами пусетами или тонкой нитью на шее и образ получится не только дорогим, но и очень элегантным.

Колье

Тут тоже голосуем за минимализм. Аккуратная капелька, поблескивающая на шее, вызовет интерес и запутает пытливый взгляд. Это бриллиант или искусная имитация? Оставьте окружающим возможность разгадывать эту тайну самостоятельно.

Кольцо с крупным камнем

Как уже говорилось, не каждый любитель украшений сходу определит подлинность камня. А если говорить о компании Сваровски, которая мастерски создает кристаллы, напоминающие настоящие бриллианты, то миссия оценить стоимость вашего украшения окружающими будет провалена. Подберите кольцо с одним крупным камнем и избегайте в образе других украшений. Пусть кольцо исполняет сольную партию и привлекает к себе еще больше внимания.

Это тот тип украшений, который всегда будет уместным, и не потому что сочетается с любой одеждой, а потому что несет в себе отражение вашего характера и любви к морю. Мужские и женские браслеты из текстильных шнурков прекрасно сочетаются с любыми украшениями. Добавьте золотой браслет в виде тонкой цепочки и получите стильный микс, обращающий на себя внимание.



В каталоге Constantin Nautics представлен широкий выбор браслетов из кожи и настоящих яхтенных шнурков, так что при желании подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать украшение с характером, вы знаете, где искать.

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